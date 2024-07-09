Cell: при беременности и раке иммунную систему подавляет общий механизм

Ученые из онкологического центра Рогеля Мичиганского университета в составе научного коллектива обнаружили, что существует молекулярный механизм, общий для рака и беременности, который подавляет иммунную систему.
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