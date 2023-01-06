Народные Новости

942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Афанасьев
    подленькое государство, с руководством во главе, да и народец не далеко ушёл, правда не весь, но.............свои тру...Foreign Policy: Т...
  • testorrZ
    11-й день пошел, ни ответа от Беглова, ни реакции )))Жители Петербурга...
  • Владимир Красин
    Об этом знают наши военные и без Кедми,но главный тормоз в это вопросе,это Путин,его запреты на разрушение транспортн...Кедми назвал саму...

Власти Украины утвердили указ о постановке на военный учет сбежавших из страны граждан

Власти Украины утвердили указ о постановке на военный учет сбежавших из страны граждан

Кабмин Украины в конце декабря утвердил новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь лица, находящиеся за границей три месяца и более, обязаны встать на учет по месту жительства, месту учебы или работы или по месту консульского учета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх