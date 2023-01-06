Власти Украины утвердили указ о постановке на военный учет сбежавших из страны граждан

Кабмин Украины в конце декабря утвердил новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь лица, находящиеся за границей три месяца и более, обязаны встать на учет по месту жительства, месту учебы или работы или по месту консульского учета.
Кабмин Украины в конце декабря утвердил новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь лица, находящиеся за границей три месяца и более, обязаны встать на учет по месту жительства, месту учебы или работы или по месту консульского учета.
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