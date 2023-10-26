В Челябинской области собирают грибы под снегом

Лисичкам такие осадки и мороз не страшны.В Челябинской области продолжается грибной сезон. Не смотря на то, что в нацпарке Таганай за сутки выпал 15-сантиметровый слой снега, там собирают остатки урожая лисичек.
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