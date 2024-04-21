Страна и люди
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Страна и люди

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Трубопровод загорелся в Сирии из-за кражи нефти

Трубопровод загорелся в Сирии из-за кражи нефти

Крупный пожар вспыхнул в Сирии на линии транспортировки сырой нефти в восточной провинции Хомс. Возгорание случилось из-за того, что какие-то люди пытались украсть нефть из трубопровода, сообщила радиостанция Sham FM.

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