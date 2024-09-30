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Депутат ВРУ: На должность командира 72-й бригады поставили человека, который больше года находился в тылу и не видел изменений войны

Депутат ВРУ: На должность командира 72-й бригады поставили человека, который больше года находился в тылу и не видел изменений войны

Нардеп ВРУ Марьяна Безуглая продолжает критиковать решения, принимаемые главкомом Сырским. Критика с её стороны касается личности назначенного на должность командира 72-й бригады ВСУ полковника Александра Охрименко, сменившего снятого с этой должности Ивана Винника.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Похоже новость не для того канала писалась. Все должны испереживаться по поводу нелёгкой судьбы украинских генералов и прочих &quot;депутаток&quot;?
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16 час.

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