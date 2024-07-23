Порошенко привел в пример Майкла Джексона, призывая запретить каноническую УПЦ

КИЕВ, 23 июля, ФедералПресс. Бывший президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде с речью о необходимости обсуждения законопроекта, фактически ограничивающего деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ошибочно назвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона певцом Майклом Джексоном.
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