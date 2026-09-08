Декрет за декретом: как бы вас избавили от имущества в 1917-18 году

Шаг за шагом, декрет за декретом — сначала у тебя есть размеренная жизнь, квартира, накопления и другая собственность, а через несколько месяцев — только неликвидные бумаги и серебряные ложки.
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