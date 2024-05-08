Руководство транспортной полиции совместно с представителями общественного совета и ветеранской организации приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков к монументу «Мать-Родина»

В преддверии 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники транспортной полиции, Общественный совет и ветераны УТ МВД России по СЗФО традиционно посетили Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто сражался за Родину и до последнего отстаивал Ленинград.