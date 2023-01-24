О жутких пробках на площади Труда предупредили новосибирцев утром 24 января

Самый узкий участок транспортной сети Левобережья стал еще уже утром во вторник, 24 января. «На площади Труда оборвало все провода троллейбусов, будет затруднено движение», – сообщил представитель Госавтоинспекции Новосибирска Антон Ткаченко.