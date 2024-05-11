В Сочи запустили традицию: муралы с изображением героев Великой Отечественной войны Этот появился накануне 9 мая в Хостинском районе курорта.
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В Сочи запустили традицию: муралы с изображением героев Великой Отечественной войны Этот появился накануне 9 мая в Хостинском районе курорта.