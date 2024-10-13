Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника

Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО проделали проходы в минно-взрывных заграждениях с помощью установки УР-77.
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