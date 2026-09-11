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МОСИНФОРМ

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Улицу Сальвадора Альенде комплексно отремонтировали на севере Москвы

Улицу Сальвадора Альенде комплексно отремонтировали на севере Москвы

На улице Сальвадора Альенде в районе Сокол завершился комплексный ремонт. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили дорожное покрытие, освещение и газоны.

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