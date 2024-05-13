Авторские права – как легально использовать чужие фото, рассказал юрист компании U1

Что такое авторские права, как легально использовать чужую интеллектуальную собственность в интернете и соцсетях, какой исковой срок давности на права авторов и как обезопасить себя, размещая рекламу?На эти и другие вопросы, связанные с защитой авторских прав, порталу Эпиграф.