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Отток абитуриентов с Дальнего Востока за пять лет сократился вдвое

Отток абитуриентов с Дальнего Востока за пять лет сократился вдвое

За последние пять лет отток абитуриентов с Дальнего Востока России снизился вдвое. Такие данные отражают изменения в образовательной динамике региона, что подтверждается информацией, опубликованной на портале РИА Новости.

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