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Более 21 тысячи человек посетили фестиваль «Перезагрузка» в Зарайске

Более 21 тысячи человек посетили фестиваль «Перезагрузка» в Зарайске

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» завершился в Зарайске. За пять недель, с 8 августа по 13 сентября, его посетили более 21 тысячи человек.

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