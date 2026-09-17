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Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Палата представителей США одобрила новые санкции против России

За введение дополнительных санкций против России проголосовали 262 члена Палаты представителей США, против выступили 159.

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