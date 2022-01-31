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Quartz: антироссийские санкции обернуться катастрофой для всего мира

Quartz: антироссийские санкции обернуться катастрофой для всего мира

Экономические санкции, которыми США неустанно грозят России, приведут к плачевным последствиям. Если Вашингтон введет рестрикции, то во всем мире цены на ключевые товары поднимутся в разы, считает аналитик американского журнала Quartz Тим Макдонелл.

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