Quartz: антироссийские санкции обернуться катастрофой для всего мира

Экономические санкции, которыми США неустанно грозят России, приведут к плачевным последствиям. Если Вашингтон введет рестрикции, то во всем мире цены на ключевые товары поднимутся в разы, считает аналитик американского журнала Quartz Тим Макдонелл.
Экономические санкции, которыми США неустанно грозят России, приведут к плачевным последствиям. Если Вашингтон введет рестрикции, то во всем мире цены на ключевые товары поднимутся в разы, считает аналитик американского журнала Quartz Тим Макдонелл.
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