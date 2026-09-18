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"Всё вернёт обратно". Организаторы назвали причину пропажи концертов в Санкт-Петербурге из афиши Канье Уэста

"Всё вернёт обратно". Организаторы назвали причину пропажи концертов в Санкт-Петербурге из афиши Канье Уэста

Глава Say Agency, занимающегося организацией концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге, Анна Субчева, объяснила их исчезновение из афиши американского рэпера.

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