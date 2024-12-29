Власти рассказали челябинцам, куда звонить в случае коммунальных проблем

Челябинские коммунальщики назвали «экстренные» номера телефонов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по поручению главы города Алексея Лошкина все службы ЖКХ и ресурсоснабжающие организации переведены на особый режим работы.
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