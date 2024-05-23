В отпуск всей семьей на Cora Cora Maldives 

Летом как никогда хочется безмятежного отдыха — желательно на уединенном острове посреди океана. К счастью, исполнить эту мечту совсем не сложно, а отправиться в незабываемый отпуск можно всей семьей – во время летних каникул Premium All Inclusive курорт Cora Cora Maldives предлагает насыщенную программу на каждый день как для взрослых, так и для детей.