Великая Победа 1945 года: две мировые войны – два разных итога для России Накануне в России и в других государствах отметили 79-ю годовщину победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1945 года.
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