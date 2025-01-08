Захарова назвала издевательством блокировку поставок энергии в Приднестровье

Дипломат заявила о травле по национальному и социокультурному признакуОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка Молдавией поставок электроэнергии в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) является издевательством над местными жителями.