Политолог Родионов: Польша, Румыния и Венгрия могут разделить западную Украину

Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой западную часть Украины. Об этом в интервью изданию Life заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии