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Царьград

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Январские зарплаты: почему рабочие дни влияют на доход некоторых сотрудников

Январские зарплаты: почему рабочие дни влияют на доход некоторых сотрудников

Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики КИАП, объясняет, почему сотрудники на сдельной и почасовой оплате могут столкнуться с уменьшением дохода в январе.

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