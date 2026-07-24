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Собянин: в Ново-Переделкино реставрируют объект культурного наследия

Собянин: в Ново-Переделкино реставрируют объект культурного наследия

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин В Ново-Переделкино началась реставрация дачи А.А. Левенсона – объекта культурного наследия федерального значения, рассказал в своем канале в мессенджере "Макс" мэр столицы Сергей Собянин.

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