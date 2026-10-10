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Царьград

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В Архангельской области заявления в ЗАГС начали принимать в МФЦ

В Архангельской области заявления в ЗАГС начали принимать в МФЦ

Во всех офисах «Мои документы» Архангельской области теперь принимают заявления на регистрацию брака, подать их могут в том числе иностранцы и лица без гражданства, оплатив пошлину 350 рублей.

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