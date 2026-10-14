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Казахстан усложнил правила электронных разрешений на въезд для россиян

Казахстан усложнил правила электронных разрешений на въезд для россиян

Правительство Казахстана утвердило порядок выдачи электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым виза не требуется .

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