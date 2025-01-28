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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров отразил 29 из 30 бросков «Питтсбурга» (в том числе буллит) и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в сезоне и 1-я за 5 последних игр

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (2:1).  В третьем периоде Аскаров отразил штрафной бросок в исполнении форварда пенсильванцев Дрю О’Коннора.

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