Fit Service: скрежет и жужжание в коробке передач говорят о скорой ее поломке

О неисправностях трансмиссии водители могут узнать по некоторым признакам. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии