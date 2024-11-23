Reuters: Трамп рассматривает Гренелла на должность спецпредставителя по Украине

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп рассматривает возможность назначения экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по украинскому конфликту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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