Он танцует, кивает и «выражает настроение» человеку.фото: unsplash.com/Zhiyue XuАмериканская корпорация Apple спроектировала прототип «эмоционального» робота-лампы, говорится на странице площадки компании Machinelearning.
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