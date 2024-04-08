Пирог «хот-дог»

Если у Вас куплены сосиски, но их никто не ест, приготовьте из них такой пирог. Вы потратите всего полчаса, а восторги близких и гостей, особенно мужской половины, не заставят себя долго ждать! Порций: 9 Время приготовления: 35м.
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