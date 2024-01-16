Действительно ли «сорокопятка» без проблем уничтожала немецкие танки в начале Великой Отечественной войны

Бытует мнение, что советская пушка 53-К, которая более известна, как «сорокапятка», была чуть ли не самым грозным оружием, без проблем уничтожавшим немецкие танки в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году.
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