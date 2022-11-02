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В плей-офф ЛЧ вышли по 4 клуба из АПЛ и Бундеслиги. От Италии – 3, от Испании и Франции – по 1

В плей-офф Лиги чемпионов больше всего команд будет из Англии и Германии. Бундеслигу в 1/8 финала представят «Бавария», «Айнтрахт» Франкфурт, «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг», АПЛ – «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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