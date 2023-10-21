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«Коммерсант»: США захотели возобновить с РФ диалог по контролю над вооружениями

«Коммерсант»: США захотели возобновить с РФ диалог по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты Америки, взаимодействуя с российскими официальными лицами, выразили готовность вновь вступить в переговоры по снижению ядерных рисков, а также обсудить выработку новых договоренностей в области контроля над вооружениями.

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