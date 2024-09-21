В Орле неадекватный мужчина бросил девочку-подростка плашмя на землю

В Орле в районе Мясокомбината подростки зафиксировали странное поведение мужчины. По словам очевидцев, он в компании других представителей сильной половины человечества нередко выпивает во дворе жилого дома.
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