«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 5 очков в АПЛ. «Арсенал» во вторник сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а «Ман Сити» в четверг выиграл у «Челси» (0:1).
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии