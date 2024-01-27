Сенатор Вэнс назвал мирный договор с РФ лучшим решением для США и Украины

Лучшим решением для Украины и США в текущей ситуации является подписание мирного соглашения с РФ. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал американский сенатор, представляющий Республиканскую партию, Джей Ди Вэнс.
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