Supermicro поможет Маску масштабировать суперкомпьютер xAI до миллиона графических процессоров

Генеральный директор Supermicro Чарльз Лян объявил на сайте X (бывший Twitter), что он откроет магазин рядом с суперкомпьютером ИИ Colossus от xAI, чтобы помочь Маску осуществить его мечту о миллионе графических процессоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии