Почему не стоит отмахиваться от идеи использования дробовиков против дронов ВСУ

Война на Украине запустила самую настоящую гонку вооружений, прежде всего, беспилотных. Инженеры и конструкторы, кадровые профессионалы и волонтеры-любители с обеих сторон сейчас напряженно работают над повышением эффективности применения дронов всех типов и средств противодействия им, рассматриваются, тестируются и отбрасываются как негодные десятки кажущихся перспективными идей.