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Джей Ди Вэнс: помощь США Украине не так уж необходима

Джей Ди Вэнс: помощь США Украине не так уж необходима

Что Джей Ди Вэнс говорит о конфликте на Украине? © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Выбор Трампом Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты вызвал беспокойство на Украине, сообщает NBC News.

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