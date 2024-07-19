Джей Ди Вэнс: помощь США Украине не так уж необходима

Что Джей Ди Вэнс говорит о конфликте на Украине? © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Выбор Трампом Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты вызвал беспокойство на Украине, сообщает NBC News.