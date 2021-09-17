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В Амстердаме представили ранее неизвестный эскиз Ван Гога

В Амстердаме представили ранее неизвестный эскиз Ван Гога

В музее Винсента Ван Гона в Амстердаме в четверг представили ранее неизвестный небольшой карандашный эскиз художника 1882 года, подписанный его именем, который более века хранился в частной коллекции семьи в Нидерландах, сообщает «Би-би-си».

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