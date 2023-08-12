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Россия намерена создать независимые от Запада платежные системы

Россия намерена создать независимые от Запада платежные системы

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил о наличии планов у Москвы создать новые платежные карточные системы, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры Запада, передает агентство «Прайм».

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