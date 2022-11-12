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«Первое воспоминание о фигурном катании – как я влетела в борт и порезала себя коньком». Первый канал представил участниц четвертого этапа Гран-при

Первый канал представил участниц четвертого этапа Гран-при России «Московские звезды».  Фигуристки рассказали двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову о первых воспоминаниях, связанных с фигурным катанием, ответили на вопросы, какой элемент хотели бы выучить и с кем из спортсменок сборной России хотели бы посоревноваться.

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