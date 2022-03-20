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Хави впервые выиграл класико как тренер. Первое он проиграл

Хави одержал первую победу в класико как главный тренер. «Барселона» под руководством 42-летнего специалиста одержала победу над «Реалом» (4:0) на «Сантьяго Бернабеу» в матче Ла Лиги.

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