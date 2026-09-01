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Ирландия исключила криптовалюты из новых инвестиционных счетов с налоговыми льготами

Ирландия исключила криптовалюты из новых инвестиционных счетов с налоговыми льготами

Ирландское правительство планирует запустить новый инвестиционный счёт с налоговыми преимуществами, однако криптовалюты в эту программу включать не будут.

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