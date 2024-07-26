«Ой, бьют, мама! Надо вызывать 02!»: что сотня мигрантов не поделила на таджикской свадьбе в Казани?

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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БИЗНЕС Online 11 участников драки у Приволжского рынка увезла полиция, жители побаиваются выходить на улицу «Мне очень стыдно за своих соотечественников, которые некультурно себя ведут», — признался «БИЗНЕС Online» руководитель национально-культурной автономии таджиков РТ Сабриддин Тоиров.

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