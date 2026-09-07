Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Старики хранители рода

Старики хранители рода

Представьте себе старый, могучий дуб. Его ветви шумят на ветру, его тень укрывает от зноя, а желуди дают жизнь новым росткам.

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