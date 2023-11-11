В Сан-Франциско перед саммитом АТЭС усилили безопасность из-за бездомных

Власти американского города Сан-Франциско, где с 11 по 17 ноября проходит Неделя экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), приняли решение об усилении мер безопасности в связи с большим количеством бездомных.
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