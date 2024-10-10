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Тайная доктрина

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Интересный эксперимент: один танк стреляет ракетой, а второй ведёт её на цель

Интересный эксперимент: один танк стреляет ракетой, а второй ведёт её на цель

Интересный эксперимент: один танк стреляет ракетой, а второй ведёт её на цель Как известно, танки могут вести огонь с закрытых позиций, поражая противника осколочно-фугасными снарядами без нужды наблюдать его в прицел.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
И для кого сие просвещение, и надо ли его в сеть выкладывать?
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17 час.
Юрий Ильинов
Только для участников сайта &quot;Тайная доктрина&quot;.
Ответить
17 час.

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