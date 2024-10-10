Интересный эксперимент: один танк стреляет ракетой, а второй ведёт её на цель Как известно, танки могут вести огонь с закрытых позиций, поражая противника осколочно-фугасными снарядами без нужды наблюдать его в прицел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вскрылись сенсационные факты, проливающие свет на вторжение ВСУ в Курскую область
- 957-й день спецоперации: новости СВО от 8 октября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка
- О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира
Свежие комментарии